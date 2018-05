Giacomo Puccini | scoperte 40 composizioni inedite dopo due anni di ricerche

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018), l’ultimo grande eroe della mirabile tradizione melodrammatica italiana, non finisce di stupirci: c’è l’annuncio ufficiale della scoperta di 40prima d’ora mai attribuite al celeberrimo compositore toscano. Annunciata dalla Fondazione Simonettaper, la scoperta si deve a due studiosi, Virgilio Bernardoni, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di, e Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro studi. I due, scartabellando e analizzando tra gli oltre tremila documenti presenti all’interno dell’Archivio della Villa Museoa Torre del Lago, hanno riportato alla luce pezzi di vario genere: brani per pianoforte, per un totale di quindici, altri per organo, esattamente dodici, e inoltre diversi studi di contrappunto. Un vero e proprio lavoro certosino, iniziato nel 2016, che ...