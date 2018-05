GF15 | Veronica Satti rischia l' eliminazione immediata | il motivo

Blastingnews

: Parliamo di Veronica. #GF15 - trash_italiano : Parliamo di Veronica. #GF15 - trash_italiano : Molto convincente Veronica quando parla eh. #GF15 - Ziam__Love : Quanto mi sta sul culo Veronica, quella voce mi fa cadere le palle che non ho #GF15 -

(Di sabato 5 maggio 2018) Nel corso delle ultime ore sono spopolate online delle nuove indiscrezioni concernenti la casa del 'Grande Fratello 15', che vedono la figlia di Robertore la squalificadal gioco del reality-show più amato dal grande pubblico italiano. La terza puntata del 'Grande Fratello 15' e le nomination punitive: gli highlights della nuova diretta Lo scorso lunedì, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l'attesa terza puntata ufficiale del 'Grande Fratello', il reality-show targato 'Mediaset', giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, sono prevalentemente le news concernenti i concorrenti del gioco della casa più spiata d'Italia: la terza diretta del 'Grande Fratello 15' ha visto la squalifica dal gioco di Baye Dame, il gieffino che ha mosso violenza ...