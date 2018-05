GF 2018 - è rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Un'altra rissa al Grande Fratello 2018 : parole forti - insulti e offese nella notte. Punizioni esemplari in puntata : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo che proprio di notte accadono i ...

GF 2018 : rissa sfiorata tra Aida Nizar e Baye Dame - web in rivolta! : Una violenta lite nella casa del Grande Fratello ha mandato all’aria l’armonia che avrebbe dovuto esserci per il giorno della Festa della Liberazione. Cosa è successo tra Aida Nizar e Baye Dame? Ecco tutti i dettagli della lite! Eravamo certi che con il suo ingresso nella casa Aida avrebbe rotto gli equilibri che si erano creati fra i concorrenti, ma ciò che è accaduto nella giornata del 25 Aprile ci ha rivelato ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Video - Aida confessa : "Il vomito è mio - ma non ho fatto nulla di male" - ed è rissa : GRANDE FRATELLO 2018, Aida Nizar confessa che il vomito era suo, ma di non aver fatto nulla di male. Le parole della spagnola scatenano la rabbia del gruppo, il Video.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:44:00 GMT)

Filippo sbotta al GF 2018 - sfiorata ancora la rissa? : Filippo continua ad essere teso e scoprire di essere finito fra i votabili del GF 2018 ha sollevato nuovi scoppi d’ira. Al centro di tutto c’è però il suo rapporto con Lucia, che agli occhi di tanti concorrenti sarebbe in realtà finto. Filippo non riesce a rimanere zitto ed aggredisce di nuovo gli altri gieffini: urla e rissa sfiorata. Solo l’intervento di Baye Dame tranquillizza il Superbono, che ha deciso di rinchiudersi in ...

Isola dei Famosi 2018/ Finale - video : dalla rissa al bacio - scoppia l'amore tra Amaurys e Jonathan : Isola dei Famosi 2018, Finale: chi sarà il vincitore? scoppia la pace tra Amaurys Perez e Jonathan che si scambiano baci sulla bocca e abbracci. Il video.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:53:00 GMT)

L'Isola 2018 : bacio tra Jonathan e Amaurys dopo la rissa : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulL'Isola dei Famosi, il reality di Mediaset, che andrà in onda con l'ultima puntata lunedì 16 aprile su Canale 5. Le ultime novità svelano che Jonathan e Amaurys hanno fatto finalmente pace durante il daytime di oggi. L'Isola dei Famosi: Amaurys e Jonathan fanno pace Le novità delL'Isola dei Famosi svelano che ieri Amaurys Perez e Jonathan Kashanian sono stati protagonisti di una lite ...

Amaurys Perez rissa con Franco Terlizzi/ Gli comprometterà l’accesso alla finale? (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:35:00 GMT)