Gestione della ricettività | dalla teoria alla pratica | via al seminario

Calcio femminile : è ufficiale! I campionati di Serie A e B saranno sotto la Gestione della FIGC. La LND non ci sta! : La notizia era nell’aria da diverso tempo e nella giornata di ieri è arrivata la conferma: i campionati di Serie A e B di Calcio femminile saranno sotto la gestione della FIGC e non più della Lega Nazionale Dilettanti. Lo ha reso noto il comunicato n.38 della Federazione Italiana Giuoco Calcio che illustra la riorganizzazione dei tornei del “Pallone in rosa” decisa dal commissario straordinario Roberto ...

NBA - accordo con Perform per la Gestione dei siti web internazionali della lega : La lega statunitense di pallacanestro ha raggiunto un'intesa con la società di media sportivi per la gestione dei siti web sui mercati internazionali. L'articolo NBA, accordo con Perform per la gestione dei siti web internazionali della lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dieta della mela per dimagrire : stimola diGestione : La Dieta della mela è molto restrittiva. Si mangiano solo mele in un giorno per depurare l'organismo dopo un'abbuffata. Ecco il menù.

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” si parla della cattiva diGestione : La cattiva digestione è un disturbo molto sentito e piuttosto diffuso, chiamato anche dispepsia. Spesso è accompagnata da bruciore allo stomaco, eruttazioni, rigurgito acido, stipsi, sonnolenza, nausea e rallentamento delle funzionalità gastriche e del pancreas. Quali sono le cause? Quali i sintomi a cui prestare attenzione? Come si cura? Michele Mirabella e Pierluigi Spada, nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 23 aprile, alle 10.45 su ...

Regione. 115 milioni di euro per le 40 dighe della Sardegna. E' urgente potenziare gli invasi e i controlli sulla Gestione : ... tenendo conto delle esigenze di un approvvigionamento primario idropotabile ma anche del mondo agricolo che rappresenta una componente importantissima dell'economia dell'Isola ed, inoltre, della ...

La Mercedes : "Bottone magico? No - Gestione della potenza" : Lo chiamano "il bottone magico" della Mercedes e dicono si attivi in qualifica, quando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno bisogno di più cavalli per stare davanti a tutti. Ma esiste? Si e no. No, ...

Sanità - l’Iss : “Italia premiata in Ue per la Gestione della risorsa sangue” : L’Italia è capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient Blood Management’ (Pbm) che può salvare migliaia di vite. Con questa motivazione – sottolinea l’Istituto superiore di Sanità – il nostro Paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è appena tenuto a Francoforte. ...

Manifesto sulla BPCO : una Gestione ottimale della patologia : Questo post è a cura del Dr. Salvatore D'Antonio - Pneumologo, presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO OnlusRecentemente è stato sottoscritto e pubblicato dall'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus e 7 società scientifiche un Manifesto sulla BPCO – finalizzato a UNA gestione ottimale della patologia-, che viene in parte riportato in questo articolo.La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), comunemente ...

Omegna - una sugGestione che ritorna : "Rendere navigabile il canale della Nigoglia" : Il futuro di Omegna passa dal torrente Nigoglia, l'unico emissario di lago italiano che invece di andare a Sud va verso Nord. Su questo tratto di canale già 34 anni fa l'architetto Renzo Piano basò il ...

I migranti ci costano dai 35 ai 168 euro al giorno. La pessima Gestione del sistema accoglienza finisce sotto la lente della Corte dei Conti : L'accoglienza dei migranti finisce sotto la lente della Corte dei Conti che, dopo attente analisi, ha redatto un rapporto attraverso il quale si evidenziano le criticità del fenomeno. Nelle 150 pagine ...

Disney crea una nuova unit per l'offerta streaming e la Gestione della pubblicità : Gestirà anche il business adv dell'azienda Come parte di una riorganizzazione strategica, Disney ha creato al suo interno una nuova business unit dedicata alla nuova offerta video in streaming. La ...

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la Gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da ...

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la Gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da Matteo Renzi. E invece De Luca si mostra molto critico, ma non si stacca: "Siamo a un bivio tra ricostruire il partito o avviarci verso la deriva francese". E se non lo fa De Luca, non lo fa nemmeno Graziano Delrio e tutta la ...

Tarfusser attacca la Gestione della Procura di Bolzano : Bolzano. L'incarico di Cuno Tarfusser come giudice presso la Corte penale internazionale dell'Aja scade domani 11 marzo. Tarfusser vi ha passato gli ultimi nove anni. «Troppo giovane per andare in ...