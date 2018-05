FUNERALI DI PAMELA MASTROPIETRO | IL GESTO DI LUCA TRAINI

Folla ai FUNERALI di Pamela - in chiesa anche i fiori di Luca Traini | :

Pamela - rabbia ai FUNERALI Diretta tv I familiari : 'No a barbarie - giustizia' : 'Ora anche il suo corpo troverà pace'. Lo zio di Pamela accetta di parlare con i cronisti davanti alla chiesa. Non vuole fare polemica, però - dice - 'oggi è il giorno di Pamela , del resto ci ...

Pamela Mastropietro - oggi FUNERALI a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro , oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio . Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

PAMELA MASTROPIETRO - OSEGHALE AL GIP “NON L'HO UCCISA IO”/ Domani i FUNERALI - lo zio : "andrò fino in fondo" : PAMELA MASTROPIETRO, telefonata choc di OSEGHALE: “Vuoi stuprarla mentre dorme?”. Innocent al Gip, "non L'HO UCCISA io, era già morta": i tre nigeriani si incolpano l'un l'altro(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:33:00 GMT)