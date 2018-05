: Allarme di Minniti e al-Serraj: 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti'… - repubblica : Allarme di Minniti e al-Serraj: 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti'… - CarloCalenda : Post illuminante. Scrive cose gravissime senza alcun riscontro, vuole piena occupazione ma con tecnologie inapplica… - TelevideoRai101 : Fuga con neonato,presa.Era dal fratello -

Trovata la 33enne che ieri ha 'rapito' il figlio dal Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Salerno. Il Tribunale per i minori non le aveva ancora affidato il bimbo perché al parto era ubriaca. La donna, che ha altri due figli entrambi in affido, forse temeva che il giudice glielo portasse via. La donna andava in ospedale per le consuete poppate. Dalla videosorveglianza si vede che esce con il,assieme a un uomo. Il bimbo sta bene. Arrestata anni fa per spaccio di droga, è stata trovata a casa dela Salerno.(Di sabato 5 maggio 2018)