Francia | cori scherno e pupazzi a manifestazione anti-Macron

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...