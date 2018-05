Francia contro Trump su armi | ' ferma disapprovazione'

Francia - sabato di protesta contro Macron a Parigi : schierati 2 mila agenti : Parigi si prepara a una giornata di manifestazioni contro le politiche del presidente Emmanuel Macron. La protesta di oggi è stata intitolata “La festa a Macron”, rimando “ironico” anche al compimento del primo anno di governo per l’inquilino dell’Eliseo. L’iniziativa è stata organizzata dalla sinistra radicale France insoumise, guidata da Jean-Luc...

Germania - Francia e Gran Bretagna contro Trump : “Usa fermino i dazi o ci difenderemo” : Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May, hanno ammonito Washington: "Non impongano dazi alle merci dell'Ue o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi". Tajani: "Se Trump avvia una guerra commerciale con l’Europa commette un errore a danno del suo Paese".Continua a leggere

Tre antagonisti a processo : aiutavano profughi a forzare controlli a confine con Francia : L'udienza il 31 maggio. Tra gli accusati anche l'italiana Eleonora Laterza esponente dell'area anarchica torinese -

Francia - 'manifesto contro nuovo antisemitismo' scatena polemiche : Roma, 23 apr. , askanews, Fa discutere molto, e divide il mondo musulmano francese, il 'manifesto contro il nuovo antisemitismo' scritto da Philippe Val, l'ex direttore di Charlie Hebdo, la rivista satirica vittima del sanguinoso attacco islamista a gennaio ...

MIGRANTI - SCONTRI TRA NO TAV E GENDARMERIA AL CONFINE ITALIA-Francia/ Marcia contro estremisti di destra : Blitz dell’estrema destra francese contro i MIGRANTI, al CONFINE con l’Italia: “Tornatevene a casa”. Oggi ancora tensione tra centri sociali e GENDARMERIA al CONFINE ITALIA-FRANCIA.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:41:00 GMT)

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : scontri con la Gendarmeria al confine tra Italia e Francia : scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. “Andiamo a liberare il confine” hanno scritto su ...

Whatsapp e Telegram : Francia contro Zuckerberg? Ecco come cambia il futuro Video : #Whatsapp e Telegram sono e saranno eterni rivali. Whatsapp mantiene saldamente la leadership come app utilizzata per la messaggistica. Telegram rincorre, proponendo in molti casi una migliore offerta di servizi e funzionalita', almeno in quanto a numeri. La verita' è che sia l'uno che l'altro hanno rivoluzionato il modo di comunicare, tenuto conto che che difficilmente chi possiede uno smartphone non le abbia installate entrambe o almeno una ...

Ciclismo : clamoroso in Francia. Spari contro un giovane ciclista in allenamento : Il rapporto tra ciclisti ed automobilisti è andato via via sempre peggiorando: ormai praticamente ogni settimana alle cronache vengono fuori notizie di aggressioni ad una categoria sempre più disprezzata lungo le strade, soprattutto europee. Martedì sera, in Francia, l’ennesimo gravissimo caso: Clément Delcros, giovane promessa transalpina di soli 18 anni, è stato ferito con un colpo da arma da fuoco mentre si allenava in quel di Tolosa. ...

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram Video : La #Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a #WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione ...

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram : La Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione di ...

Calcio - il calendario delle amichevoli dell’Italia : storica prima volta contro l’Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l’Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l’oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l’Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in ...

Tim-Vivendi - l'ennesimo scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Usa - Gb e Francia bombardamenti erano necessari. Dopo l'attacco - scontro all'Onu con la Russia. : L'Onu boccia la risoluzione russa contro "l'aggressione armata occidentale". Riunione piena di tensioni nel Palazzo di Vetro. Il rappresentante di Mosca: "l'attacco in Siria distrugge le relazioni internazionali". Gli Usa: "Pronti a colpire ancora". Gentiloni invoca soluzioni diplomatiche,conferma la linea italiana contraria a ogni intervento militaree auspica che non si inneschi una escalation.