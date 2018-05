Forti dolori addominali per mesi - in pancia più di una 'sporca' dozzina di vermi : Il caso ha impressionato innanzitutto la stampa di mezzo mondo che puntualmente l'ha riportato con grande evidenza. Forse perché i chirurghi che hanno brillantemente risolto il problema hanno però pensato bene di divulgare il video dell'intervento in cui appaiono esserini lunghi dai 15 ai 20 centimetri nutriti e vitali, che si agitano all'interno di un corpo umano. Da sei mesi una donna indiana di 38 anni lamentava dolori addominali sempre più ...

Lamenta Forti dolori - per i medici è lombosciatalgia : muore dopo 5 giorni di mal di schiena : Inutile la successiva corsa in ospedale per la 45enne casalinga: sul suo corpo disposta l'autopsia.

Forti dolori alla schiena - 41enne scopre di avere un ago conficcato nella spina dorsale : Dopo avere sofferto per anni di Forti dolori alla schiena, Amy Bright, di Jacksonville (Florida, USA) ha scoperto di avere conficcato nella schiena un residuo di un ago, che era stato utilizzato per l’anestesia peridurale del suo parto, avvenuto nel 2003. La 41enne, riporta l’Independent, si è sottoposta a una Tac che ha rivelato la presenza di un ago di 3 cm nella sua spina dorsale, a contatto con il nervo connesso alla gamba ...

“È solo influenza”. Diagnosi sbagliata. A 3 anni ha dolori Forti alle ossa e poi viene fuori la verità. La mamma documenta tutto il calvario : Aveva dei fortissimo dolori in tutto il corpo e si rivolgeva spesso alla sua mamma per farsi aiutare. Ryder Grace a soli 3 anni era afflitto da spasmi incomprensibile. Katherine, la madre, si è subito allarmata visto che la condizione del figlio non era affatto normale. Così si è precipitata dal pediatra che dopo aver visitato il bambino, gli ha prescritto un semplice antinfiammatorio ritenendo non vi fosse nulla di preoccupante. La cosa ...

Forti dolori alla testa : padre di famiglia muore a 38 anni per un male fatale ed incurabile : Una neoplasia al cervello diagnosticata lo scorso agosto, non gli ha lasciato scampo. Stefano Vanin, di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, lascia la moglie e due figli di 13 e 10 anni. Lunedì il funerale.