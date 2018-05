Focsiv | Difendi chi lavora la terra | chi sono i veri padroni

famigliacristiana

: RT @FOCSIV: L’acqua è fondamentale per l’agricoltura! Difendi l’ambiente e lo sviluppo sostenibile sostenendo la campagna #risoxunacosaseri… - coldiretti : RT @FOCSIV: L’acqua è fondamentale per l’agricoltura! Difendi l’ambiente e lo sviluppo sostenibile sostenendo la campagna #risoxunacosaseri… - Comunica_Media : RT @FOCSIV: L’acqua è fondamentale per l’agricoltura! Difendi l’ambiente e lo sviluppo sostenibile sostenendo la campagna #risoxunacosaseri… -

(Di sabato 5 maggio 2018) I segni dell'allarme ci: dopo quasi un decennio in cui la fame nel mondo era in diminuzione, ora è nuovamente in aumento . Lo dice l'Onu:circa 815 milioni le persone coinvolte nella ...