Flavio Montrucchio | i tre mesi da mammo mentre Alessia Mancini era sull' Isola dei Famosi

Flavio Montrucchio marito e papà d'oro : "Quando Alessia era sull'Isola pensavo io ai bambini" : Stare lontano da sua moglie per così tanto tempo è stata una sfida difficile per Flavio Montrucchio, ma lo ha fatto per amore. Nei tre mesi in cui Alessia Mancini era

4 Mamme - Flavio Montrucchio a TvBlog : "Sarò un infiltrato in mezzo alle mamme e ai papà. Georgia Luzi? Raramente - mi sono trovato così bene" (Video) : Flavio Montrucchio è il conduttore di 4 mamme, il docu-reality che tornerà in onda su Fox Life, con la seconda stagione, a partire dal prossimo 2 maggio, in prima serata. Insieme all'attore e conduttore torinese, ci saranno anche Georgia Luzi e la tata Roberta Cavallo.TvBlog ha incontrato e intervistato Flavio Montrucchio proprio in occasione della partenza della seconda stagione di 4 mamme. Con queste prime dichiarazioni, Montrucchio ha ...

“Oh - non ce la faccio”. Le lacrime di Alessia Mancini. Quel ricordo - mai svelato - risalta fuori a Verissimo e la moglie di Flavio Montrucchio si commuove : ”Un dolore indelebile” : Puntata di ”Verissimo” completamente dedicata all’Isola dei famosi 2018 con tanti ospiti in arrivo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre ai finalisti in studio si sono avvicendati anche gli ultimi eliminati che ancora non hanno raccontato la loro esperienza a Verissimo. Tra questi anche Alessia Mancini, l’ex velina di ”Striscia la Notizia” e moglie di Flavio Montrucchio, l’ex concorrente ...

Alessia Mancini direttore di studio/ il tenero messaggio di Flavio Montrucchio (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, ultima eliminata dall'Isola dei Famosi 2018, si racconterà questa sera nel corso dell'appuntamento finale del reality. News, anticipazioni e...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:38:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Alessia Mancini pensa a Flavio Montrucchio : “Ancora più sicura del mio amore!” : ISOLA dei FAMOSI 2018, malore per Amaurys Perez: come sta il naufrago? La moglie Angela Rende confessa: "Ecco perché non sono venuta nelle ultime puntate"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:03:00 GMT)

“Dopo l’Isola con Flavio è tutto diverso”. Alessia Mancini choc. Per la prima volta la naufraga fa una rivelazione sconcertante sul marito. Il matrimonio con Montrucchio sembrava sereno : ma la cose non stanno affatto come pensiamo : All’Isola dei Famosi Alessia Mancini sta sicuramente dando una prova inaspettata di forza. La concorrente nel corso delle puntate ha mostrato un temperamento invidiabile, tanto da diventare sempre di più una delle papabili vincitrici. L’ex velina è sempre stata molto amata anche se negli ultimi anni era quasi sparita dal piccolo schermi per dedicarsi di più alla sua vita privata. Nel 2003 le nozze con Flavio Montrucchio e la coppia ha un ...

Flavio Montrucchio commenta l'Isola e racconta dell'incontro con Papa Francesco : In camicia bianca e pantaloni grigi ha conquistato il pubblico di Verissimo: Flavio Montrucchio ha dato l'ennesima prova della sua simpatia e della sua sensibilità. Intervistato da Silvia Toffanin, l'ex vincitore del Grande Fratello...

Flavio Montrucchio cambia lavoro : “Non voglio più fare l’attore” : Flavio Montrucchio a Verissimo: la confessione sul suo lavoro Periodo di grandi cambiamenti per Flavio Montrucchio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di non voler più fare l’attore. Dopo anni passati tra teatro, fiction e cinema, il marito di Alessia Mancini vuole dedicarsi ad altro. La confessione è arrivata a Verissimo, dove Flavio è […] L'articolo Flavio Montrucchio cambia lavoro: “Non voglio più fare ...

