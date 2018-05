Fittipaldi | incidente nella 6 Ore Spa | paura per il nipote dell' ex stella della Formula 1

Fittipaldi - incidente alla 6 Ore di Spa/ Video - Wec : fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson : Fittipaldi, incidente alla 6 Ore di Spa (Wec 2018): Video. fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson: il pilota brasiliano è stato operato. Le ultime notizie sulle condizioni(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:30:00 GMT)