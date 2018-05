Fiorello | se torno in tv? Sono pigro

Fiorello - ritorno in Rai con un grande show? / "Sanremo e Bibi Ballandi mi hanno dato coraggio" : Fiorello, ritorno in Rai con un grande show?: l'indiscrezione dal blog di Davide Maggio dopo una conversazione con lo showman. Lo rivedremo in video nella prossima stagione tv?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:30:00 GMT)