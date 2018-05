Finale Coppa Italia | Juventus-Milan | quando si gioca? Data | orario e come vederla in tv

Casellati all’Olimpico per Finale Coppa Italia - Mattarella non ci sarà : Martedì 8 maggio alle ore 16 le finaliste di Coppa Italia, Juventus e Milan, saranno ricevute in visita privata al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mercoledì sera allo stadio Olimpico sarà invece presente la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il motivo lo ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta: “Essendo in concomitanza con il ...

Coppa Libertadores - River Plate si qualifica per ottavi di Finale : Il River Plate stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Libertadores superando 1-0 i colombiani dell’Independiente Santa Fe nel match del gruppo D disputato allo stadio El Campín di Bogotá. A decidere la sfida in favore degliargentini il gol realizzato da Lucas Pratto al 20′. Con questasconfitta il Santa Fe pone fine a una striscia di 14 risultati utiliconsecutivi in casa. La classifica del girone, dopo 5 gare, vede ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : Claudia Cesarini e Irene Prampolini passano alla fase Finale - eliminate le altre azzurre : Saranno due le italiane a prendere parte alla fase finale della tappa ungherese di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo di Pentathlon 2018. Le qualificazioni hanno visto il passaggio del turno di Claudia Cesarini e di Irene Prampolini, mentre vengono eliminate Elena Micheli e Aurora Tognetti. Le atlete erano suddivise in tre raggruppamenti. Andiamo a vedere come si sono classificate. Il Gruppo A si conclude con la tedesca Annika Schleu ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Juventus - Allegri/ In vista della volata scudetto e della Finale di Coppa Italia il tecnico non farà calcoli : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è chiamato a gestire al meglio i suoi uomini in vista delle ultime tre giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro il Milan.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:21:00 GMT)

Finale Coppa Italia 2018 : orario e dove vederla in tv : Mercoledì 9 maggio si disputerà la Finale di Coppa Italia 2018 tra Juventus e Milan. A seguire l'orario di inizio e dove vedere la diretta tv della partita. La squadra bianconera è in corsa per vincere altri due titoli: dopo la rocambolesca vittoria ai danni dell'Inter e la sconfitta del Napoli a Firenze nella 35esima giornata di Serie A, la formazione di Massimiliano Allegri vede il settimo scudetto consecutivo ad un passo, la vittoria della ...

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan : data - programma - orario e tv. Si gioca all’Olimpico : Mercoledì 9 febbraio si giocherà Juventus-Milan, Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si assegnerà la Coppa Nazionale: nella Capitale andrà in scena una partita spettacolare, una delle grandi classiche del calcio nostrano. Da una parte i bianconeri che vanno a caccia del quarto trofeo consecutivo, dall’altra i rossoneri che cercano di tornare a conquistare un titolo dopo un lungo digiuno. La Juventus ha ...

Trani News - Finale Coppa Italia Vigor Trani vs St. Georgen - schermo in largo Goldoni. : Media City, per seguire in famiglia la diretta streaming, per vivere un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. Saranno raccolti dei fondi per i bambini ricoverati nei reparti oncologici.

Scherma - Coppa del Mondo : Italia seconda a Tauber. Le azzurre sconfitte dalla Russia in Finale : Dopo averlo mancato ad Algeri, l’Italia torna sul podio nella prova a squadre di fioretto femminile di Coppa del Mondo a Tauber. Le azzurre hanno chiuso al secondo posto dietro alla Russia di una scatenata Inna Deriglazova, che fa il bis dopo il successo nella prova individuale di ieri. Il quartetto Italiano formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa e Camilla Mancini è stato sconfitto dunque in finale dalle russe con il ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Luparense e Kaos Reggio Emilia in Finale! Eliminate Maritime Augusta e Pesaro : La finale della Coppa della Divisione 2017-2018 sarà Luparense-Kaos Reggio Emilia. Le due squadre si contenderanno stasera un trofeo che, alla sua prima edizione, coinvolge tutte le squadre delle varie categorie del Calcio a 5 in un unico torneo con gare ad eliminazione diretta. I padroni di casa del Kaos Reggio Emilia dominano al PalaBigi contro l’Italservice Pesaro, proiettato già ai playoff e apparso decisamente scarico nella ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La Finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Vanessa Landi incanta - è in Finale per il terzo posto! Pagnoni per la vittoria nel compound : L’Italia del Tiro con l’arco brilla a Shanghai, in Cina, dove è in corso la prima tappa di Coppa del Mondo 2018: Federico Pagnoni e Vanessa Landi, infatti, si sono qualificati nelle rispettive finali individuali. Il primo si giocherà l’oro nel compound maschile, mentre la seconda si è qualificata alla finale per il terzo posto nell’olimpico femminile. Federico Pagnoni nei vari turni ad eliminazione diretta ha vinto prima ...

