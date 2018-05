FILIPPO BISCIGLIA È guarito dal morbo di Perthes | Da allora ho dato il massimo in tutte

ilsussidiario

(Di sabato 5 maggio 2018) Lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello e apprezzato nel ruolo di conduttore di Temptation Island e di concorrente a Tale e Quale Show.appare sereno e in splendida forma anche se in passato ha dovuto affrontare un periodo particolarmente complicato a causa di una grave malattia di cui ha sofferto quando era bambino. Per la prima volta ne ha parlato lui stesso a Uomini e donne Magazine, raccontando la terribile prova superata durante l'infanzia: "Quando ero piccolo ero affetto daldi. Non fu un periodo bellissimo della mia vita". Tale, che colpisce i bambini soprattutto nella fase prescolare, causa una ridotta mobilità dell'anca con evidenti conseguenze nei movimenti degli ari inferiori: "Ildiè una malattia che causa una decalcificazione dell'anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho ...