Ferguson ricoverato d' urgenza in ospedale | operato per un' emorragia cerebrale

Paura per Sir Alex Ferguson : ricoverato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico : Trasportato al Salford Royal Hospital in condizioni critiche, ha avuto un'emorragia cerebrale

Calcio in ansia - Ferguson ricoverato d’urgenza : è in gravi condizioni : Il mondo del Calcio è in ancia per le condizioni di Sir Alex Ferguson, manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. La notizia arriva direttamente dal club che conferma che “l’operazione e’ andata bene, ma ora il nostro ex allenatore avra’ bisogno di un periodo di cure intensive. La famiglia chiede il rispetto della privacy”. Sir Alex Ferguson ha 76 ...