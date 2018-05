Ferguson operato d' urgenza

Sir Alex Ferguson sta male - in gravi condizioni all'ospedale/ Ultime notizie : operato per emorragia cerebrale : Sir Alex Ferguson in gravi condizioni all'ospedale: è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale dopo un malore. Giovedì aveva avuto un ictus. Le Ultime notizie sull'ex allenatore(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:50:00 GMT)

