Fare shopping aumenta il buonumore | chi compra di più vive più a lungo!

Dimentica la figlia neonata nell'auto rovente : «Ero andato a Fare shopping». Arrestato : Un ventenne, Christopher Kile Hiatt, è stato Arrestato per aver Dimentica to la figlia di sole undici settimane nell'auto diventata troppo calda. Il giovane rischia fino a un anno di...

La Cisl : ' Fare shopping il giorno di Pasqua non è un diritto' : Approfondimenti Pasqua , i sindacati proclamano lo sciopero: 'Astenersi dal lavoro nei giorni festivi' 27 marzo 2018 'Fare shoping il giorno di Pasqua e quelli festivi non è un diritto, stare insieme ...

Ora su Instagram possiamo Fare shopping : Su Instagram potremo anche fare shopping . Basterà un clic sulle foto di prodotti postate dei brand; inseriranno delle tag speciali nelle immagini, dalle quali accedere direttamente alle informazioni relative agli articoli e quindi alla vendita on line. Per gli utenti statunitensi è una possibilità che esiste già da un anno, ma da oggi shopping (che è anche il nome della nuova funzionalità) segna il suo debutto italiano. Ecco come funziona ...

Arriva anche in Italia Shopping - per Fare acquisti via Instagram : I 25 milioni di profili business di Instagram a livello globale oggi potranno contare sull’ecommerce anche in Italia: introdotto negli Stati Uniti lo scorso anno, Arriva anche qui Shopping, la nuova funzionalità che consente alle aziende di inserire speciali tag nei propri post attraverso i quali gli utenti potranno direttamente fare acquisti. Da parte dell’utente, basta seguire l’icona con la borsa della spesa: cliccando, ...