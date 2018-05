Facebook | voci su una versione a pagamento | più privacy e zero pubblicità

Facebook nella bufera - voci sulle dimissioni del capo della sicurezza Alex Stamos. Ma lui smentisce : "Ho solo cambiato ruolo", dice Stamos via Twitter, dopo le indiscrezioni di stampa sulla sua imminente uscita per il caso di Cambridge Analytica, la societa' di analisi e marketing che ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per influenzare le presidenziali Usa del 2016, il referendum sulla Brexit e altre campagne elettorali