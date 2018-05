Euroflora 2018 | i numeri di sabato 5 maggio

Euroflora 2018 : presentata oggi “Rosa Brillante” - acqua tonica alle rose antiche : «L’arte del confettiere fiorisce in Genova da antichissimo tempo; e non son molti anni che quasi tutti i fabbricatori di confetti fini nelle varie città dell’Italia erano Genovesi. I principali prodotti di quest’arte che trapassano all’estero, sono le frutte candite, e tra queste principalmente i cedrati, gli arancini della China, le mandorle»: Davide Bertolotti, Storia della Liguria marittima (Botta, Torino 1834, vol. 3, ...

Roma Capitale presente ad Euroflora 2018 fino al 6 maggio : Athanasius Kircher è il gesuita tedesco che concepiva i giardini come quadri latenti, forme animate che prendono vita se osservate

Euroflora 2018 : 1° Maggio alla scoperta di rarità - il 2 Maggio eventi non stop : A Euroflora, la kermesse florovivaistica in programma fino al 6 Maggio ai Parchi e ai Musei di Nervi, un appuntamento speciale in occasione del primo Maggio: “Le rarità di Euroflora e gli esemplari unici dei Parchi di Nervi”, a cura di Riccardo Alberici, esperto di botanica ASTER, che illustrerà al grande pubblico le unicità presenti a Euroflora e nei Parchi. Lo speciale appuntamento sarà alle ore 15.00 allo Spazio Incontri Fienile, ...

Euroflora 2018 : nell’armonia dei Parchi di Nervi rarità botaniche ed esemplari d’eccezione : Euroflora 2018 è una scoperta tra le meraviglie della natura. Insinuate tra gli alberi monumentali – come la Araucaria bidwillii australiana, di 28 metri di altezza e 6 metri di circonferenza, e la Jubaea chilensis di soli 15 metri di altezza ma di ben 5 metri di circonferenza- gli esemplari di grandi dimensioni di phytolacca, di pini marittimi, di lecci e di carrubi “prostrati”, che hanno assunto cioè un portamento inusuale, ...

Quarta giornata di sold out per Euroflora 2018 - oggi la quinta : Tutto esaurito a Euroflora 2018, ed è la Quarta volta, domenica 29 aprile e la quinta giornata di sold out, per le floralies aperte fino al 6 maggio a Genova, sarà già lunedì 30 aprile. Questi i numeri record della domenica di aprile alle floralies in programma a Genova fino a domenica 6 aprile. Ancora disponibili biglietti per mercoledì 1° maggio, Festa del Lavoro, per chi volesse trascorrere una giornata alternativa nei parchi e nei Musei di ...

Euroflora 2018 : tutti gli appuntamenti di domani 30 aprile : Sarà il sindaco di Murcia, Josè Ballesta, l’ospite d’onore di domani, lunedì 30 aprile, a Euroflora, le floralies in programma a Genova fino al 6 maggio nei Parchi e nei Musei di Nervi. Insieme a una piccola delegazione della città, nota in Europa per la produzione di fiori, frutta e ortaggi, visiteranno la manifestazione. Murcia è presente a Euroflora con uno splendido allestimento floreale dedicato ai ballerini di jota e tra i più fotografati ...

Il “corollario” di Euroflora 2018 : gli appuntamenti di domenica 29 aprile : domenica 29 aprile maestri floricoltori ed esperti di cesteria del Mercato dei Fiori di Pescia, per tutta la giornata, daranno prova della loro sapiente abilità nella produzione di contenitori e altra oggettistica d’intreccio nell’area curata dai vivaisti toscani nel parco Groppallo. Il primo appuntamento è in programma alle 10: FioriAMO,laboratori e attività legati al meraviglioso mondo dei fiori e delle fronde sul Belvedere di ...

Euroflora 2018 : il bilancio della prima settimana : Biglietti: I tagliandi complessivamente venduti a oggi, alle ore 11.30, sono oltre 210mila. Le tre giornate di sold out sono state oggi sabato 28 aprile, mercoledì 25 e domenica 22. Il tutto esaurito è già annunciato anche per la giornata di domani, domenica 29 aprile. Ingressi nei Musei: Si sfioreranno oggi le 45mila presenze complessive, la giornata record è stata, a oggi. il 25 aprile con 3060 alle Raccolte Frugone, 2575 alla Galleria d’Arte ...

Euroflora 2018 : tutti gli eventi di domani 27 aprile : Sono partiti oggi a Euroflora, la kermesse florovivaistica che invade i Parchi di Nervi fino al 6 maggio, i laboratori per bambini a cura del MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con CREA Sanremo, che fino a domani animeranno le mattinate dello Spazio Incontri Fienile con un gran numero di ragazzi impegnati a scoprire in modo pratico i segreti delle piante aromatiche, a partire dalla storia fino ...

Euroflora 2018 : uno show cooking dal sapore tutto ligure : Ivano Ricchebono, Executive Chef genovese, dopo aver portato la Stella Michelin dal cuore dei “Caruggi” di Genova fino a Euroflora, nei Parchi di Nervi, ha deciso di stupire i visitatori della mostra con uno show cooking dal sapore tutto ligure. Sabato 28 aprile, alle 11 in punto, nell’area dello Spazio Incontri Mare, appena prima dei laboratori organizzati dal Consorzio di tutela del basilico Genovese DOP, Ricchebono si ...

Euroflora 2018 : il mondo incantato delle composizioni floreali : Boom di presenze e grande apprezzamento per le composizioni floreali esposte a Euroflora – le floralies in programma a Genova fino al 6 maggio – nei tre musei dei Parchi di Nervi: Raccolte Frugone, Gam e Wolfsoniana. L’arte floreale contribuisce a rendere ancora più forte il fascino magnetico dei quadri e degli ambienti e gli stessi fiori presenti sulle tele prendono vita davanti agli occhi dei visitatori per una esperienza ...

Euroflora 2018 : numeri da record : Esordio soleggiato e con temperature estive per Euroflora 2018, dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi, con una invasione pacifica dei visitatori negli otto ettari di esposizione. A ...

Euroflora 2018 - in novemila nel giorno dell’apertura | : Primo giorno di apertura per la kermesse, 50 pullman parcheggiati in corso Europa, attesi 110 treni al giorno |

