Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti - le donne ritrovate oggi a Terracina : Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina. Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone (Caserta). Il suo corpo è stato ritrovato giovedì...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riEsce a formare il governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Italia : sensori in mare e nei pozzi - crEsce rete anti-terremoti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Porti : Autorità Mare Sicilia occidentale Esce da Assoporti : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Dimissioni da AssoPorti con effetto immediato". La decisione assunta da Pasqualino Monti, attuale presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, "è irrevocabile ed è frutto di una riflessione approfondita sugli obiettivi e la strategia ch

Boxe : Cammarelle - movimento sta crEscendo : 'Vogliamofar capire che il Calcio storico è anche uno sport, e che quindiall'interno delle regole è un meraviglioso sport', ha dettoCammarelle, spiegando che 'tanti amici del pugilato fanno partedi ...

Boxe : Cammarelle - movimento sta crEscendo : "Vogliamo far capire che il Calcio storico è anche uno sport, e che quindi all'interno delle regole è un meraviglioso sport", ha detto Cammarelle, spiegando che "tanti amici del pugilato fanno parte ...

Corona Esce da ospedale - la Provvedi : "Sul divano e ha cominciato a tremare" : Momenti terribili di puro terrore per Silvia Provvedi , la cantante del duo Le Donatella , e fidanzata dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. La modenese classe 1993 ha raccontato quegli istanti a ...

Corona Esce dall'ospedale. Silvia Provvedi : "Che paura - eravamo sul divano e ha comincito a tremare" : MILANO ? ?eravamo sul divano quando ha cominciato a tremare, a non respirare e a battergli forte il cuore?. Silvia Provvedi, cantante del suo de ?Le Donatella, ha raccontato...

Miami : Svitolina riEsce a fermare Osaka - fuori anche Kasatkina : 2 del mondo pecca di distrazione e consente alla Sabalenka il pareggio sul 5-5. Continua tuttavia a scaricare i suoi dritti e rovesci con tutta la rabbia avanzando sul 6-5 per poi chiudere il primo ...

Lecce- CrEsce l'attesa per la 19dizione della Maratonina "Salento d'Amare" : L'edizione 2018 della "Maratonina Salento d'Amare" sarà caratterizzata dall'importante binomio, sport " solidarietà "Running e Walking to Rosa" a cura della Rete onco-ematologica Salentina. Ad ...

Clima - l’accordo di Parigi non basta : il livello del mare crEscerà di oltre un metro : Nuovo pesante avvertimento dei Climatologi. L’accordo di Parigi non basta e anche qualora l’intesa fosse pienamente rispettata il livello delle acque marine e’ destinato a crescere fino a 1,2 metri entro due secoli. “Anche se fermiamo le emissioni oggi, gli effetti delle nostre passate emissioni saranno sentiti per secoli avvenire e ogni anno in cui rinviamo l’azione avra’ conseguenze per il futuro”, si ...

Il mare si aiuta a tavola con il pEsce certificato : L'associazione non a scopo di lucro Friend of the Sea è un'iniziativa tutta italiana, ormai presente in quasi 100 Paesi nel mondo. In 10 anni di attività, Friend of the Sea ha coinvolto circa 900 ...