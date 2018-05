Esce in acquascooter con la compagna e la figlia di lei Tre morti | mamma e bimba erano

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei Tre morti - le donne ritrovate oggi : di Rita Recchia Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina . Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone , Caserta, . Il suo corpo è stato ritrovato giovedì ...

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti - le donne ritrovate oggi in mare a Terracina : Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina. Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone (Caserta). Il suo corpo è stato ritrovato giovedì...