Eruzione Kilauea | terremoto del 6 9

Eruzione vulcano Kilauea : forte scossa di terremoto e migliaia di sfollati Video : Tornato in attivita', il vulcano Kilauea dell'isola Hawaii ha iniziato a far parlare di se. In contemporanea alla sproporzionata Eruzione del vulcano hawaiiano, ieri si è verificata sull'isola una scossa di terremoto con magnitudo 5 della scala Richter. Evacuati gli abitanti delle zone limitrofe: le conseguenze dell'Eruzione e del terremoto La nube di cenere che si è venuta a creare per l'enorme quantita' di lava, che continua a fuoriuscire ...