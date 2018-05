Eruzione Hawaii | violento terremoto provoca danni sulla Big Island

Blastingnews

(Di sabato 5 maggio 2018) Un violentissimodi magnitudo 6.9 della scala Richter è stato registrato dall'USGS americano e dall'EMSC alle 00:32 (ora italiana) alle, mentre lì erano le 12:32 (ora locale). Il sisma, secondo il Centro Sismologico della zona Euro-Mediterranea, avrebbe avuto la sua esatta collocazione ad ovest del Monte Kilauea, entrato in una fase eruttiva da ormai diverse ore. L'ipocentro della potente scossa, la più forte sulle isole dal 29 novembre 1975, sarebbe stato individuato a circa 5 chilometri di profondità. L'evento è stato nettamente avvertito in tutta la Bigese, da Hilo a Waimea e hato l'interruzione delle forniture per migliaia di utenti. Sfortunatamente, almeno per ora, non si riscontranoa persone. Secondo i media locali Secondo i giornali locali il, il piùdal 29 novembre 1975, quando un sisma di magnitudo 7.4 causò severe ...