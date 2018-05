Eruzione del vulcano Kilauea provoca terremoto alle Hawaii

blogo

: Le immagini impressionanti della lava incandescente che esce dal terreno dopo l'eruzione del vulcano Kilauea alle… - Corriere : Le immagini impressionanti della lava incandescente che esce dal terreno dopo l'eruzione del vulcano Kilauea alle… - fattoquotidiano : Hawaii, terremoto di magnitudo 6.9 dopo l’eruzione del vulcano Kilauea: 10mila persone evacuate - SkyTG24 : Hawaii, terremoto 6.9 durante eruzione del vulcano Kilauea. FOTO -

(Di sabato 5 maggio 2018) Una scossa didi magnitudo 6,9 è stata registrata a Big Island, nelle. Si tratta della scossa più forte mai registrata nell'arcipelago dal 1975 ad oggi. Negli ultimi giorni nell'isola si sono verificate oltre 100 scosse; uno sciame sismico collegato con l'del- uno dei più grandi del mondo - che ha costretto le autorità ad ordinare l'evacuazione di 1700 abitanti. Per il momento non si hanno notizie di vittime, ma la situazione è preoccupante non solo per le scosse di; vapori e lava sono fuoriusciti da fratture nel terreno e nell'aria sono stati rilevati alti livelli di diossido di zolfo. La lava sta bruciando la foresta intorno ale la colata adesso si sta spostando verso il distretto orientale di Puna, una zona densamente abitata ricca anche di foreste e coltivazioni.Le autorità hanno già disposto l'evacuazione dell'area ...