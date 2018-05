Endometriosi | i campanelli d’allarme da non sottovalutare

meteoweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) Informarsi e riconoscere i, nel caso dell’, è doveroso. Parliamo di una malattia infiammatoria cronica invalidante, in cui il tessuto endometriale che normalmente riveste la parete int erna dell’utero, si trova anche in altre sedi, soprattutto a livello di ovaie, tube, utero, vescica e retto.A quali sintomi prestare attenzione? Dolore pelvico, quindi della pancia al di sotto dell’ombellico, dismenorrea, accompagnata da nausea, giramenti di testa, difficoltà a respirare, dolore durante i rapporti sessuali. Molto frequente è il tenesmo rettale, ossia la falsa sensazione di dover andare in bagno, così come le fitte nel letto o le punture di spillo, la difficoltà a stare normalmente sedute o il senso di peso posteriore. Attenzione al dolore durante la minzione, specie durante il ciclo, a mestruazioni abbondanti, alla stanchezza estrema durante il ciclo e ...