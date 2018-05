Emanuele Filiberto di Savoia al miracolo di San Gennaro | ' Mi sento un po' napoletano

Maggio - San Gennaro non dice no. Sepe annuncia a Santa Chiara : 'Il sangue è sciolto'. Tra i fedeli Emanuele Filiberto di Savoia : San Gennaro ripete il 'miracolo' per la processione di Maggio. La conferma dello scioglimento del sangue arriva dal cardinale Sepe, che nella Basilica di Santa Chiara ha dato l'annuncio ufficiale ai ...