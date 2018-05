Eliminato Amici 2018 quinta puntata in diretta | fuori Valentina e Matteo

DIRETTA - Amici 17 : stasera due fasi Eliminatorie : stasera quinto appuntamento con il serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi. Tante le novità, a partire da alcuni cambiamenti nel meccanismo della gara. Infatti, ci sarà una doppia fase eliminatoria. Da parte della produzione è stata presa questa scelta, visto che nelle ultime due puntate nessun concorrente ha abbandonato il programma. Cambiamenti anche per quanto riguarda la commissione esterna. Dopo il ritorno di Ermal ...

Amici 2018 - anticipazioni stasera 28 aprile : Eliminato Zic? Stefano De Martino rientra nel programma : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? Eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Eliminato Amici 2018 quarta puntata : clamoroso colpo di scena finale Video : Prosegue l'appuntamento con il serale [Video] di #Amici 2018: questa sera 28 aprile è andata in onda la quarta puntata di questa edizione. Una puntata decisamente molto polemica che è aperta con le critiche di Heather Parisi a Biondo. Il giudice di quest'anno, infatti, non trova giusto il fatto che Biondo possa esibirsi con l'aiuto dell'Autotune e proprio per questo motivo la conduttrice ha deciso di analizzare nel dettaglio la situazione, ...

Eliminato Amici 2018 4^ puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Sabato 28 aprile in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici [Video], il talent Mediaset giunto alla diciassettesima edizione. #Maria De Filippi è entrata in studio insieme a Stefano De Martino tornato nel programma dopo la sua avventura a L'Isola 13. Successivamente la conduttrice ha chiamato Biondo per avere un confronto con Heather Parisi. Il giovane rapper per si è dissociato dalle minacce che ha ricevuto l'ex ...

Vincitore ed Eliminato di Amici 2018 il 28 aprile : chi lascia il programma al 4° serale : Vincitore ed eliminato di Amici 2018 arrivano al termine della puntata in diretta su Canale 5, sabato 28 aprile. Dopo la prima corale e la seconda fase che prevede esibizioni sei singoli concorrenti, tre degli allievi hanno avuto la possibilità di accedere alla terza fase. Nella sfida a tre, a decidere il Vincitore è stata la commissione esterna di Amici di Maria De Filippi mentre l'eliminato è stato delegato ai docenti del programma ...

AMICI SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quarta puntata : Bataclan - la lettera di Antoine Leiris! Chi sarà Eliminato? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:16:00 GMT)

Amici 2018 anticipazioni sabato 21 aprile : nessun Eliminato? Ecco perchè : Cosa succederà sabato 21 aprile ad Amici 2018? Le anticipazioni del Serale sono sempre richiestissime, ma noi siamo costretti a rispondere ogni volta, ai tanti che ce lo domandano sulle nostre pagine Facebook, che essendo il programma in diretta, quest'anno non è possibile scoprire in anticipo chi verrà eliminato nella puntata, né la squadra vincitrice. Ed è ancor più difficile immaginare e fare ipotesi in questa 17esima edizione, perché gli ...

AMICI 2018 - IRAMA VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun Eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Amici 2018 - Irama vincitore terza puntata/ Nessun Eliminato - quando manca il talento si esagera con gli ospiti : Nella terza puntata del serale di Amici 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:53:00 GMT)

Eliminato Amici 2018 terza puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Prosegue l'avventura su Canale 5 con il serale [Video]di Amici 2018: questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata di questa diciassettesima edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti televisivi anche se la sfida contro Ballando con le stelle si sta rivelando più difficile del previsto. Ecco che per correre ai ripari e attirare l'attenzione di un pubblico sempre più ampio, la De Filippi questa sera ha ...