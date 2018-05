Elia Viviani ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia | da Haifa a Tel Aviv

Giro d'Italia : Elia Viviani vince la tappa di Tel Aviv - Dumoulin perde per un secondo la rosa : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa Haifa-Tel Aviv : prima occasione per i velocisti - Elia Viviani all’assalto : Dopo la cronometro individuale che si è svolta ieri sulle strade di Gerusalemme, il Giro d’Italia 2018 resta in Israele per la seconda delle tre tappe previste al di fuori dei confini nostrani per la Grande Partenza. Sulla carta una frazione adatta ai velocisti, che dovrebbe proporre la prima volta dell’edizione numero 101 della corsa rosa. Da non sottovalutare, però, il vento che potrebbe creare qualche problema anche agli uomini di ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Voglio tre vittorie - lotto per la maglia ciclamino! Iseo da conquistare - sono in forma. E su Froome…” : Elia Viviani sarà il grande favorito delle volate al Giro d’Italia 2018. Il Campione Olimpico dell’omnium è pronto per incantare e per fare incetta di successi nelle tappe veloci come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ho sei occasioni sicure, o quasi. Le due tappe in linea israEliane, Praia a Mare, Imola, Nervesa della Battaglia, Roma. Iseo la considero da conquistare“. Gli ...

Giro d’Italia 2018 : i velocisti. Elia Viviani l’atteso protagonista - attenzione a Bennett e Modolo : Non solo uomini di classifica e cacciatori di tappe: grandi protagonisti al Giro d’Italia 2018 saranno sicuramente anche i velocisti. Molte infatti le frazioni ben indicate in chiave sprint: tante possibilità per i vari treni per portare a casa successi importanti con i propri uomini veloci. Andiamo a scoprire chi saranno i più importanti velocisti nella prossima Corsa Rosa. Il più atteso è sicuramente Elia Viviani. Il campione olimpico ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani la punta azzurra per le volate. Il campione olimpico ha fame di tappe : Cinque vittorie ad inizio stagione, poi il doloroso secondo posto alla Gand Wevelgem (chiusa alle spalle del campione del mondo Peter Sagan) a chiudere questa prima parte di 2018. Ora il ritorno al Giro di Romandia, per puntare tutto sul Giro d’Italia: Elia Viviani torna a gareggiare nella Corsa Rosa, con la nuova maglia della Quick-Step Floors. L’azzurro vuole giocarsi le sue carte nelle tante volate a disposizione: nel palmares ...

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni degli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...

Gand-Wevelgem 2018 - le lacrime di rabbia di Elia Viviani. Il veronese è comunque entrato in una nuova dimensione : Probabilmente la vittoria l’ha sentita in mano, alla portata. Ha sentito le gambe girare bene, ha visto l’opportunità di togliersi un’altra bellissima soddisfazione. La delusione, di contro, è stata fortissima. Chiuso ad inizio volata, un secondo posto che ancora prima di tagliare il traguardo andava stretto, strettissimo. La mano sbattuta cinque volte sul manubrio proprio mentre attraversava la linea, il segno di qualcosa che ...

