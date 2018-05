Ecco il nuovo Consiglio regionale

Nintendo Switch : Ecco un nuovo spot pubblicitario per la console : Nintendo UK continua la campagna pubblicitaria si Switch, sottolinea MyNintendonews.La società giapponese ha appena rilasciato un nuovo trailer intitolato Nintendo Switch - A Journey With Friends, nel quale viene messa in mostra una varietà di giochi proposti dal vasto catalogo per la console ibrida.Tra questi ricordiamo FIFA 18, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 e altri ancora.Read more…

Ecco i problemi economici italiani che il nuovo Governo dovrà gestire : Sulla scrivania un conto già salato: aumento dell'Iva da evitare, tasse, lavoro, pensioni. E i conti pubblici non migliorano. Per non parlare della congiuntura in frenata, dell'incertezza ...

Compare un nuovo neo o cambia forma? Ecco quando rivolgersi al medico e come proteggersi dal melanoma : Il melanoma è un tumore della pelle la cui incidenza è in aumento a livello mondiale. In Italia è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. Un trend in aumento che si può fermare solo tramite la prevenzione, assumendo cioè comportamenti corretti quando esponiamo la nostra pelle al sole ed effettuando controlli periodici che permettano di individuare per tempo il tumore. Per questo motivo LILT ha deciso di ...

“Ecco dov’era finita”. Indimenticabile Licia Colò - era scomparsa da anni. Ora - però - è tornata e la sua vita cambia di nuovo : Bella, bionda, con quegli occhi azzurri che bucavano gli schermi e spaccavano i cuori. Per anni Licia Colò è stata l’inseparabile compagna di viaggio dei pomeriggio italiani. Con il suo “Alle Falde del Kilimangiaro”, aveva saputo unire amore per il sapere e simpatia, insegnando al pubblico ad amare la natura. Poi, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la separazione. Succedeva 4 anni fa. Quattro anni di mutismo tra lei e mamma Rai al quale ...

Mercato Napoli : Ecco chi sarà il nuovo portiere per la prossima stagione - colpo da 20 milioni : Il Napoli, pur essendo impegnato ancora nella lotta per lo scudetto, pensa alla nuova stagione ed a sostituire il forte portiere Reina, il quale ha già firmato per il Milan. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo A Bola nelle scorse ore, il Napoli avrebbe deciso di accelerare per il portiere Rui Patricio, 30enne dello Sporting. Sarebbe pronta l’offerta napoletana: una proposta tra i 15 ed i 20 milioni di euro. L'articolo Mercato ...

Nuovo giro di consultazioni - Ecco il calendario di lunedì : I primi a salire sul Colle sono i Ciquestelle alle 10.00, chiudono nel pomeriggio i presidenti di Camera e Senato - Questo il calendario delle prossime consultazioni del presidente Mattarella, lunedì ...

The Moors - Ecco Amor : il nuovo singolo del duo di X Factor e Amici Video : Esce l'Ep di The Moors contenente il singolo 'Amor', tra i primi posti in classifica dance di ITunes, 'Aspettami questa notte' e 'Comprami remix' con Viola Valentino. Il duo dance formatosi 2016 negli ...

The Moors - Ecco 'Amor' : il nuovo singolo del duo di X Factor e Amici : Esce l'Ep di The Moors contenente il singolo 'Amor', tra i primi posti in classifica dance di ITunes, 'Aspettami questa notte' e 'Comprami remix' con Viola Valentino. Il duo dance formatosi 2016 negli ...

Investiti 8 - 5 milioni nel nuovo Principino 'Ecco come sarà' : Lavori in corso ma il 7 giugno aprono bagno, ristorante e bar. A luglio e agosto musica in spiaggia e volti noti come ospiti

Gianluca Vacchi ha un nuovo amore - Ecco chi è : Potrebbe essere tempo di una nuova fiamma per Gianluca Vacchi , imprenditore bolognese noto più per le sue avventure sui social network che per le sue attività professionali. Il 50enne si sarebbe ...

Rino Gaetano - Ti voglio : Ecco il nuovo singolo. 40 anni dopo è ancora boom per il cantautore : Claudio Santamaria: 'Grazie a lui ho imparato a cantare dal vivo' Ad omaggiarlo miriadi di cover band, spettacoli teatrali, libri, trasmissioni e serie tv , come quella della Rai con Claudio ...

Albano e Romina di nuovo insieme - ma solo per un motivo : Ecco quale Video : eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. [Video] I due, come ben sanno gli appassionati sono stati insieme per molti anni, separandosi per motivi ancora sconosciuti. Carrisi, però, ha intrapreso una nuova relazione con Loredana Lecciso, dalla quale sono nati altri due bambini. Il cantante e giornalista hanno condiviso gioie e passioni per ben 18 anni dividendosi lo scorso dicembre. La loro crisi ad oggi continua a riempire ...

Ecco il nuovo bellissimo trailer di Red Dead Redemption 2 : Come promesso qualche giorno fa, Rockstar ha appena pubblicato il trailer #3 per Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito di uno dei più apprezzati videogiochi del publisher in uscita il prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Le sequenze di questo nuovo video si concentrano sulla trama del gioco, che si ambienterà nel 1899, quando "il selvaggio west era quasi stato domato, quando l'era dei pistoleri era ormai solo un mito". A differenza del ...

Ecco il nuovo - bellissimo trailer di Red Dead Redemption 2 : Come promesso qualche giorno fa, Rockstar ha appena pubblicato il trailer #3 per Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito di uno dei più apprezzati videogiochi del publisher in uscita il prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Le sequenze di questo nuovo video si concentrano sulla storia del gioco, che si ambienterà nel 1899, un epoca dove "le storie dei pistoleri e dei fuorilegge sono ormai diventate mito".Oltre a concentrarsi sul protagonista ...