È stata una battaglia pesante | ma ora nostra la nostra bambina ha due genitori

(Di sabato 5 maggio 2018) Di quel giorno Rory Cappelli ricorda la tensione che finalmente si sciolse in sollievo, la sensazione, indescrivibile, che dà il sogno quando si avvera. Un giorno agli inizi di marzo dell'anno scorso, quando la Corte d'Appello di Roma rese definitiva l'adozione da parte sua dellaavuta insieme alla donna che - racconta Rory che fa la giornalista e vive a Roma - poco più di un mese prima, l'11 febbraio, era diventata sua moglie. Èla prima sentenza in materia in Italia passata in giudicato senza che vi siano stati ricorsi dalla Procura nei termini prescritti: il procuratore generale decise, infatti, di non presentare ricorso in Cassazione, ratificando quanto deciso in primo grado nell'autunno del 2015 da Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale per i minori di Roma, che ha firmato oltre quattordici sentenze di adozione coparentale di coppie gay e ...