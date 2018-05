E' ancora giallo sulla scomparsa di Latifa | principessa del Dubai

Allerta meteo Sardegna : ancora maltempo - codice giallo fino a domani : In Sardegna si attenua il maltempo che imperversa da cinque giorni, soprattutto nell’Oristanese e nel Sulcis-Iglesiente, dove frane e allagamenti hanno provocato danni e pesanti disagi. La Protezione civile regionale ha declassato a codice giallo (criticità ordinaria) l’Allerta per rischio idrogeologico e idraulico dalle 22 di og.i fino alle 24 di domani, domenica 6 maggio sull’intera isola L'articolo Allerta meteo Sardegna: ...

Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo fino a domani : E’ ancora Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. L'articolo Allerta meteo Sicilia: ancora codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Liverpool-Roma 5-2 - Salah travolge il suo passato ma i giallorossi sono ancora vivi : LIVERPOOL - Troppo elettrico e affamato di emozioni il Liverpool, troppo fragile psicologicamente e tatticamente la Roma. La gara d'andata della semifinale si rivela per 70 minuti una lectio ...

Spal-Roma 0-3 - i giallorossi ancora non pensano al Liverpool : FERRARA - Tre gol, tre punti e terzo posto solitario in attesa della risposta domenicale dela Lazio. Nonostante un vasto turnover in vista di Liverpool , fuori Dzeko, De Rossi, Florenzi e Kolarov, ...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Fabio Rovazzi - tifoso in più di Fiat Torino : Milano si tinge ancora di "giallo" : Dopo il successo dell'evento "Pandemonio", Milano si tinge nuovamente di giallo in occasione dell'incontro tra la Fiat Torino e la EA7 Emporio Armani Milano. Prima...

Barcellona-Roma - per i giallorossi brucia ancora la tremenda disfatta del 2015 Video : Barcellona-Roma, avversarie al Camp Nou il 4 aprile 2018 [Video]. Le due formazioni si ritrovano sullo stesso terreno dove il 24 novembre del 2015 i giallorossi subirono una delle sconfitte più umilianti della loro storia recente. Il punteggio finale fu 6-1 in favore dei catalani e, per quanto possa sembrare strano a chi non vide quel confronto, questo risultato assolutamente tennistico rispecchiò solo parzialmente la differenza di valori sul ...

Omicidio Alessandro Neri - ancora giallo a Pescara : si segue la pista della gelosia : ancora mistero sul delitto di Alessandro Neri, il 29enne trovato morto alla periferia di Pescara lo scorso 8 marzo. Dopo aver accantonato l'ipotesi del delitto per l'eredità familiare, si fa avanti la pista sentimentale ma nulla al momento è confermato. La mamma scrive al Papa: "Ti chiedo di intercedere e di aiutarmi: non più violenza nella mia famiglia".Continua a leggere

Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo per le prossime 24/30 ore : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo, secondo cui, in particolare, “fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di ...

Striscia - ancora un affondo all’Isola : spunta il “giallo” del cibo : Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) manda in onda la segnalazione di alcuni telespettatori a proposito dell

Shakhtar-Roma - giallorossi ancora favoriti per la qualificazione : all’Olimpico serve una partita ‘normale’ : E’ andata in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Shakhtar e Roma, partita dai due volti per la squadra di Di Francesco che gioca un grande calcio nei primi 45 minuti e trova il gol con il solito Under, il turco può rappresentare l’uomo in più in questa seconda parte di stagione, assist perfetto di Dzeko. Nella ripresa però la partita cambia completamente, i padroni di casa giocano con maggiore coraggio ...