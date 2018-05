Giro d'Italia 2018 - Dumoulin vince la crono di Gerusalemme/ Aru : "Ci sono altri 20 giorni per vincere" : Giro d'Italia 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom Dumoulin sul doping(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:35:00 GMT)

Giro d'Italia - Dumoulin vince la crono di Gerusalemme : è la prima maglia rosa : Il campione del mondo in carica nelle prove contro il tempo ha dominato i 9,7 km delle strade di Gerusalemme in 12'02'', a oltre 48,3 orari di media, scalzando per 2'' l'australiano Rohan Dennis , ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono qui per vincere - devo fare un salto in avanti”. Tom Dumoulin : “Partire con il numero 1 è bellissimo” : Ormai è tutto pronto a Gerusalemme dove venerdì 4 maggio scatterà il Giro d’Italia 2018. In Israele si stanno svolgendo tutti i preparativi della vigilia e oggi hanno parlato anche alcuni protagonisti della Corsa Rosa come Fabio Aru e Tom Dumoulin, due dei favoriti per il successo finale insieme a Chris Froome. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che aveva dovuto rinunciare all’edizione 2017 a causa di un infortunio, è più carico che mai ...

Aru : "Sono qui per vincere". Dumoulin : "Israele? Bello" : Il capo della polizia israeliana e il sindaco di Gerusalemme sembrano due tifosi di quelli che s'incontrano ogni anno sui tornanti del Giro. Il primo naturalmente ha l'aplomb che certe cariche ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Voglio vincere di nuovo - l’anno scorso non è stato un caso. Ottime cronometro. Zoncolan? Non l’ho visto” : Tom Dumoulin si appresta a difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno a Milano. L’olandese sarà uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il capitano della Sunweb ha rilasciato un’intervista a Marca raccontandosi a tutto tondo in vista della Corsa Rosa. Nel 2017 Dumoulin sorprese tutti trionfando in maniera inattesa e i suoi ricordi sono indelebili: “Ho ...