Due cadaveri di donna e bambino di colore a largo del Lazio

Ritrovati Due cadaveri in mare al largo di Terracina : Due corpi sono stati Ritrovati in mare, al largo di Terracina. Si tratterebbe di una donna e di un bambino, presumibilmente stranieri, ma si tratta di indiscrezioni ancora da confermare. I due ...

Un tragico epilogo per le ricerche dell'uomo che era scomparso da casa nella notte di venerdì 27 aprile. Si era dunque temuto da subito un gesto estremo dell'uomo, che già in passato aveva vissuto momenti difficili. Sempre in giornata, i bagnanti hanno segnalato un altro corpo nei pressi di Turriaco. Non si conoscono le generalità della vittima.

Torino - spara alla compagna malata e si suicida : i cadaveri trovati seduti su Due poltrone : L'omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone.

