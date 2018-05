Drago Dino | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di sabato 5 maggio 2018) Dopo il debutto su PC, il colorato platform di TealRock Studio “” approda anche su console, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.Qualcuno ha rubato le uova deisauri, il nostro compito è quello di recuperarle, nei 10 livelli che compongono l’avventura di. Il titolo mescola il genere action al platform, portandoci in stage 2D, dove dovremo eliminare nemici a volontà per proseguire verso la fine gli stessi. Ogni livello è suddiviso in aree, le quali si sovrappongono verticalmente, rendendo il platform un 2D a scorrimento verticale, a differenza del tradizionale orizzontale. Eliminando i nemici di ogni area, viene sbloccato l’accesso a quella successiva, ...