Douglas Costa devastante | Higuain non morde

Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : Douglas Costa firma la rimonta scudetto : TORINO - Douglas Costa batte Bologna 3-1. Il peso del fuoriclasse brasiliano fa saltare per aria la bilancia della partita, sbattendone fuori il Bologna che fin lì stava combattendo in modo onorevole. ...

Juventus-Bologna - le pagelle : Douglas Costa super - male Rugani e Keita : Segna una rete, nell'economia dell'incontro, pressoché vitale. MARCHISIO 6 : Non accelera oltremisura, anche perché " forse " la benzina è poca. Dà ordine alla manovra, ma spesso e volentieri si ...

Juventus - Allegri rischia un’altra ‘frittata’ poi entra Douglas Costa e toglie le castagne dal fuoco : Si è concluso il secondo match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della Juventus contro il Bologna, non sono mancate le grandi polemiche. Il primo tempo si chiude sullo 0-1. entra Douglas Costa e cambia la partita, la Juventus ribalta tutto con un autogol di De Maio, la rete di Khedira e quella di Dybala. Finisce 3-1, la Juventus vince ma grazie ad arbitro e fortuna. Allegri ha rischiato l’ennesima ...

Juve - entra Douglas Costa e ribalta la partita col Bologna : lo scudetto è vicino Classifica Milan - un poker per l’Europa : La squadra di Donadoni passa con un rigore di Verdi, «rimediano» un autogol di De Maio, poi Khedira e Dybala: Napoli a -7, se perde con il Torino assegna già tricolore

Juventus - Douglas Costa : 'Venire qui è stata la scelta migliore della mia vita - cresciuto con Allegri' : Devo tanto a questo sport, è rapido e con passaggi corti e mi piace. Gara persa apposta in Ucraina? Chiariamo, non ho mai detto di averla persa apposta. Nel primo tempo vincevamo con tante riserve, ...

Intervista di Douglas Costa alla Gazzetta : «Juve la scelta migliore» : Il giocatore della Juventus, Douglas Costa, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Fifa 18 : Douglas Costa è l’MVP di aprile della Juventus! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di aprile: si tratta del brasiliano Douglas Costa! Seguici su Instagram! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio MVP of […] L'articolo Fifa 18: Douglas Costa è l’MVP di aprile della Juventus! ...

Inter-Juve 2-3 : Douglas Costa-Icardi-A.Barzagli-A. Skriniar-Higuain -HIGHLIGHTS : Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming grazie a Sky GO e a Premium Play. Ma non solo, esiste una terza opzione: NowTV, l'internet-tv di Sky senza contratto [VIDEO] . #Inter Juventus #Inter ...

LIVE Inter-Juventus 0-1 Douglas Costa : streaming - diretta tv - tutte le info : Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming grazie a Sky GO e a Premium Play. Ma non solo, esiste una terza opzione: NowTV, l'internet-tv di Sky senza contratto [VIDEO] . #Inter Juventus #Inter ...

VIDEO L’espulsione di Vecino in Inter-Juventus : il fallo discutibile su Douglas Costa e le polemiche. Giusto il cartellino rosso? : Fa discutere l’espulsione di Vecino durante Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A decisivo nella lotta scudetto. Il nerazzurro ha commesso un fallo su Douglas Costa, l’arbitro Orsato lo ha ammonito sul campo ma poi ha rivisto l’azione al VAR e ha optato per il cartello rosso generando grandi polemiche. L’episodio è molto discutibile. Di seguito il VIDEO del fallo di Vecino su Douglas Costa e ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : 0-1 - Douglas Costa gela San Siro - Vecino espulso : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Juventus Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore ...

Arbitro Orsato - var Inter-Juventus/ Video moviola : gol Douglas Costa regolare - espulsione Vecino dubbia : Arbitro Orsato, var Inter-Juventus: Video moviola. Gol Douglas Costa regolare, espulsione Vecino invece è dubbia: l'intervento è stato davvero cattivo? Pjanic invece rischia il rosso(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diretta/ Inter-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Douglas Costa - espulso Vecino! : Diretta Inter Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro il derby d'Italia potrebbe essere determinante anche per la lotta scudetto(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Inter-Juventus 0-1 LIVE - Douglas Costa porta in vantaggio i bianconeri [VIDEO] : 1/11 Foto Instagram ...