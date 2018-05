: Sicilia ultima in Ue per donne occupate: lavora solo il 29,2%. Eurostat: le quattro regioni peggiori in Europa sono… - Agenzia_Ansa : Sicilia ultima in Ue per donne occupate: lavora solo il 29,2%. Eurostat: le quattro regioni peggiori in Europa sono… - MediasetTgcom24 : Donne e lavoro Ue, maglia nera alla Sicilia: occupate il 29,2% #sicilia - NotizieIN : Donne occupate,Sicilia ultima Ue: 29,2% -

In Europa,le ultime 4 regioni per tasso di occupazione femminile sono in Italia, con lafanalino di coda. Lo rileva Eurostat. Inlavora solo il 29,25% delletra i 15-64 anni, contro il 64,2% media Ue e 48,9% in Italia. Poco meglio la Campania (29,4%), Calabria (30,2%), Puglia (32%). Sono precedute da La Mayotte (32,5%) nell'oltremare francese. Guardando al complesso dell'occupazione l'Italia è il penultimo Paese in Europa (58% contro il 67,6% media Ue), dopo la Grecia.(Di sabato 5 maggio 2018)