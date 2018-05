Donne e lavoro | alla Sicilia la maglia nera tra le regioni Ue | occupate il 29 | 2%

Donne e lavoro - il Sud Italia maglia nera UeLa Sicilia peggio di tutte : le occupate al 29 - 2% : Donne e lavoro, il Sud Italia maglia nera UeLa Sicilia peggio di tutte: le occupate al 29,2% Dalle tabelle Eurostat esce un quadro impietoso dell’impiego nel nostro Paese: le ultime 4 regioni in Europa per tasso di occupazione femminile sono la Sicilia, la Campania, la Calabria, e la Puglia. Quindi la Mayotte, regione d’oltremare francese. […]

Giovani - Donne e la voragine Sud. Le tre ferite del lavoro che manca : Il 1 maggio Gianni Rodari lo chiamava “Il più bel giorno di tutta la storia”. Lo era. Oggi il lavoro è profondamente ferito e la lunga crisi che abbiamo attraversato ha aggravato i problemi esistenti da tempo e aumentato le disuguaglianze. ...

Matrimoni - istruzione e lavoro. Così l'islam soggioga le Donne : Il terreno di scontro riguarda anche lo sport, potente fattore aggregante fra gli adolescenti. Per genitori integralisti alcune pratiche sportive sono oltraggiose. Il vero terreno di scontro, però, è ...

Vittoria - sei borse lavoro per Donne vittime di violenza : Protocollo d'intesa tra Comune di Vittoria e Associazione Prometeo. Sei borse lavoro per donne vittime di violenza nel progetto Ali di farfalla.

RIFORMA PENSIONI/ Camusso su Ape volontaria e lavoro di cura delle Donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Camusso su Ape volontaria e lavoro di cura delle donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Lavoro. Tanti accessi al Centro Risorse Donne - ma le assunzioni rimangono poche : Approfondimenti Arlenico pronta alla rinascita: 'Futuro? Tre turni di lavoro' 5 aprile 2018 Lavoro. Secondo la Uil scende la richiesta di ore di 'cassa' totali 30 marzo 2018 Poco meno di tremila ...

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : riconoscere il lavoro delle Donne Video : Arriva una nuova presa di posizione dalla fondatrice del CODS Orietta Armiliato in merito alla necessita' di ampliare il perimetro dell'accesso al pensionamento anticipato. La legge di bilancio 2018 ha ampliato, anche se non esaustivamente, il novero di quelli che sono considerati lavori gravosi/usuranti, aggiungendo ulteriori mestieri alla lista pre-esistente e consentendo così, agli appartenenti a quelle fattispecie di lavoratori, il ...

Lavoro : ambasciatore Gb in Italia madrina di Progetto Donne e Futuro (2) : (AdnKronos) – Superare lo stereotipo di super donna, mostrare capacità, passione, caparbietà e umiltà sono le qualità per chi punta a un Futuro rosa come Clara Saglietti, la pupil selezionata per essere seguita nel suo percorso di studio in Relazioni internazionali del corso in Global governance dell’Università Tor Vergata di Roma. “Sono grata e onorata di essere stata scelta, di questa opportunità nel mondo della diplomazia ...

Lavoro : ambasciatore Gb in Italia madrina di Progetto Donne e Futuro : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – E’ Jill Morris, prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia, la madrina scelta dal Progetto Donne e Futuro per accompagnare la pupil Clara Saglietti nel percorso di crescita professionale, attraverso un percorso di tutoraggio nel mondo del Lavoro. Il Progetto, che nel 2017 ha festeggiato il suo decimo anno, è nato da un’idea dell’avvocato Cristina Rossello, in prima linea nelle ...

Dress for Success - dagli abiti ai corsi di formazione : ‘Ridiamo autostima a Donne tagliate fuori dal mondo del lavoro’ : C’è chi la definisce frivola, costosa, superficiale. Chi si limita ad accostarla alle passerelle, quanto di più lontano ci sia dalla vita quotidiana. Eppure la moda ha in sé un potere salvifico che spesso viene sottovalutato. L’organizzazione no profit Dress For Success, di origini statunitensi, ne ha intuito la portata e dal 1997 porta avanti una missione: restituire fiducia alle donne che hanno perso lavoro, anche attraverso gli abiti. In che ...

[L'inchiesta] Stesso lavoro - stessa paga. La svolta della Germania sulla parità salariale tra uomini e Donne : Alma laurea ha pubblicato un'indagine sulla situazione delle donne in Italia ed emerge quanto siano più brave degli uomini a scuola e all'università, ma quanto a livello di stipendi e carriera non ...