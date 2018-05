Donne e discriminazione | cosa ha a che fare la sentenza sullo stupro in Spagna con

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) Cari lettori, essendo ancora in lutto per la fine dell’African Blowtorch (quella magica perturbazione che aveva portato a Londra 28° e che gli inglesi avevano giustamente dato un nome da supereroe Marvel), immaginate il mio stato d’animo nel leggere le seguenti due cose. Reperto 1: la notizia del tribunale spagnolo che ha deciso di non considerareloda parte di 5 uomini di una ragazza solo perché era troppo spaventata per opporre resistenza. Reperto 2: il post su Facebook di una mia ex-compagna di classe che dava ragione ad un articolo di Vittorio Feltri in cui sosteneva fosse giusto che lepercepissero meno degli uomini perché, insomma, se sono geneticamente fatte per stirare le mutande e quindi lo fanno che altro vogliono dalla vita? “Ma queste due notizie non c’entrano niente l’una con l’altra!” già vi senti gridare. “Riguardano due paesi diversi e non hanno ...