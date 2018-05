Dolore e rabbia nell' ultimo saluto a Pamela | ' lotteremo fino alla fine per avere

“Rabbia per chi me lo fatto”. Caldonazzo : video choc. Un colpo durissimo per Nathaly che dall’ospedale esprime tutto il suo Dolore . L’attrice irriconoscibile dopo la terribile paura : Un’esperienza bruttissima e che sicuramente difficilmente potrà dimenticare. Nathaly Caldonazzo è rimasta vittima di un incidente e dall’ospedale ha voluto condividere con i fan la sua situazione. Rabbia e sconforto: questi i due sentimenti dell’attrice in questi giorni. L’ex stella del Bagaglino, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un forte video sul suo profilo Instagram ...

“Tu non sei mia madre!”. C’è posta per te. Rabbia e Dolore in studio. Bugie - liti e accuse durissime in famiglia davanti a Maria. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere : Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L’ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: “Tu non sei mia madre – ...