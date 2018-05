Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Decisione Tribunale entro mercoledì | Malagò preoccupato

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Diritti tv Serie A - decisione a giorni : ANSA, - MILANO, 04 MAG - Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma , con o senza modifiche, o sulla revoca del provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti tv : attesa l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti tv : domani l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani udienza in Tribunale. Sentenza attesa a giorni : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Non è esclusa, in linea teorica, la possibilità delle parti di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò a Sportitalia : «Preoccupato? Non si può rischiare» : Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Piero Giannico in onda sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky). “Preoccupato per la vicenda dei Diritti tv: &e...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv serie A - largo all’ipotesi di un terzo bando : L'esito del ricorso di Sky dirà qualcosa in più sulla partita per i Diritti. Tra le ipotesi il canale della Lega - con o senza Mediapro - e un terzo bando. L'articolo Diritti Tv serie A, largo all’ipotesi di un terzo bando è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annullata assemblea club 3/5 - discussione slitta al 7 Maggio : L’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 Maggio 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16.00 in seconda convocazione (C.U. 219 del 27 aprile 2018), è annullata per accorpamento dell’unico punto all’ordine del giorno (“Licenza dei Diritti audiovisivi per le dirette a paga...