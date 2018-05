Diritti tv | Mediapro e Sky dialogano

Prove di dialogo Sky-Mediapro sui Diritti tv della Serie A : Faccia a faccia tra Zappia e Roures per uscire dallo stallo e trovare una soluzione di compromesso che soddisfi tutte le parti in causa L'articolo Prove di dialogo Sky-Mediapro sui diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021. Udienza Sky - MediaPro : discussione animata - decisione rapida. : Arriverà a breve, probabilmente nel giro di pochi giorni, la decisione del Tribunale di Milano sulla conferma (con o senza modifiche) o sulla revoca del provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario MediaPro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. È quanto è emerso al termine dell'Udienza di discussione tra le parti, durata circa due ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

