Dirigenti P.A - si tratta scatti 250 euro

Pa - firmato il decreto per 1.890 assunzioni. Ora si tratta sui Dirigenti : MILANO - E' stato firmato dai ministri della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, e dell'Economia, Pier Carlo Padoan, il decreto che autorizza ad assumere e a bandire concorsi in varie amministrazioni, dall'Agenzia delle dogane al ministero dell'Interno, passando per l'Inail. Tra posti ...