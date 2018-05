Dieta semplice con frutta e verdura per dimagrire 2 chili

Dieta di aprile : come perdere 3 chili in modo semplice e veloce : Ad aprile il 60% degli italiani si mette a Dieta . Sarà che l’estate si avvicina e non si vuole farsi cogliere impreparati alla prova costume; sarà che si vogliono buttar via i chili accumulati durante le vacanze pasquali. Una cosa è certa: per molti italiani la priorità di questo mese è dimagrire. Per perdere 3 chili in modo semplice , senza inutili stress, anzi, sentendosi più energici e meno appesantiti, si può ricorrere alla Dieta di aprile . ...

Dieta della mano : come perdere peso in modo semplice ed efficace : Direttamente dagli Usa, riportata sul famoso sito Guard Your Health, arriva la Dieta della mano che promette miracoli, mangiando di tutto ma facendo attenzione alle porzioni. come suggerito dal suo nome, la Dieta in questione prevede di usare le dita della mano come strumento per misurare la quantità degli alimenti da ingerire… un metodo utile ed efficace, soprattutto quando si è fuori casa e non si ha una bilancia a disposizione.Le mani unite ...