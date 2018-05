Di Francesco | “mercato? Giusto non smantellare”

calcioweb.eu

: @tappa_rolla @Alexandros_rm Ecco, mo' ve chiedo: non si può prendere nessun esterno sul mercato che sia più forte d… - AmicoVirgi : @tappa_rolla @Alexandros_rm Ecco, mo' ve chiedo: non si può prendere nessun esterno sul mercato che sia più forte d… - pontellif : @business Unilateralismo ideologico. Esattamente come un mercato senza alcuna regola l'unilateralismo ideologico… - ItaliaStartUp_ : RT @unisiena: 10/5. Le #Fintech: tra mercato e autorità. H. 14.30, aula F. Romani del Complesso didattico San Francesco - Siena. L'evento è… -

(Di sabato 5 maggio 2018) “Quando si fa qualcosa di positivo è giustissimo dare continuità ad un percorso e non smantellare. Bisogna metterci dentro della basi e conoscere anche il desiderio dei giocatori, ma alla base è fondamentale arrivare in Champions”. E’ l’indicazione sulle strategie future del club, anche in chiave mercato, dell’allenatore della Roma, Eusebio Di, dopo l’importante traguardo ottenuto quest’anno delle semifinali di Champions League. Sulla fiducia nuovamente ribadita dal club alla sua panchina, Di, in conferenza stampa a Trigoria prima della trasferta di Cagliari, aggiunge: “Le esternazioni della società sono in linea con il percorso fatto. Tutti vogliamo crescere facendo un percorso generale, di mentalità, costruttivo ed è molto positivo. Al momento opportuno parleremo del contratto, sono molto sereno e voglioso di ...