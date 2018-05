Di Francesco | “la Roma ha ritrovato grande spirito appartenenza”

calcioweb.eu

(Di sabato 5 maggio 2018) “Cosa lascia questa avventura in Champions alla? Unsenso di appartenenza”. Sono le considerazioni dell’allenatore della, Eusebio Di, sul percorso dei giallorossi in Europa e sulle indicazioni che ne sono derivate per la crescita futura della squadra. “La cosa più bella della partita col Liverpool, al di là del desiderio, dove ci è mancata ancora qualcosina per credere ancora di più nella qualificazione, è stata l’emozione nel vedere l’unità e il desiderio della gente, di tutto il popolo giallorosso, di raggiungere l’obiettivo. Ho rivisto un grandissimo senso di appartenenza che è quello che devono avere sempre ambiente e giocatori”, conclude il mister in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. (AdnKronos) L'articolo Di: “laha...