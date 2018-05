Di Francesco : “a Cagliari sarà battaglia ma Roma vuole punti Champions” : “A Cagliari sarà una partita difficile, ci aspettiamo una vera battaglia ma dovremo esser bravi ad affrontarla con le nostre armi”. Si attende una partita tosta, con i sardi in cerca di punti salvezza e le fatiche fisiche e mentali della semifinale Champions col Liverpool ancora da smaltire, il tecnico della Roma, Eusebio di Francesco nella conferenza stampa della vigilia a Trigoria. “Loro hanno il grande desiderio di fare ...

Roma - Di Francesco : 'Battaglia a Cagliari. Andiamo in Champions e non smantelliamo' : L'adrenalina Liverpool è calata, adesso a Trigoria l'obiettivo primario è qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Per accedervi matematicamente basterà fare sei punti nelle ...

Di Francesco - a Cagliari sarà battaglia : ANSA, - ROMA, 5 MAG - "La gara col Liverpool è stata impegnativa, dovrò fare alcune valutazioni riguardo alla formazione perché diversi giocatori sono affaticati. Arriviamo a questa partita in un ...

Cagliari-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Guardare avanti, dopo l'eliminazione col LIVErpool in Champions League. Anche perché la Roma ha bisogno dell'ultimo sforzo in questo finale di stagione per blindare una posizione utile per la massima ...

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...