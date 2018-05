Di come il Pd persegue indefesso la strada per la sua auto-rottamazione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 maggio 2018) di Marco Gigante L’onorevole Maurizio Martina ha dichiarato nel corso della Direzione nazionale del Partito Democratico che è da ritenersi esclusa la possibilità di un accordo con il Movimento 5 stelle o, in generale, con qualsiasi altra forza politica italiana. La notizia di per sé non stupisce più di tanto, e anzi si può dire che per ragioni opposte ci dà conferma della linea ambigua e disorientata di un partito che è in grado di contenere al suo interno il decisionismo del suo ex-leader con l’incertezza dei suoi membri. Le reazioni sono state diverse. Per chi si aspettava che la partita di governo non si fosse mai giocata si è trattata della solita sceneggiata del Pd e dunque di un ennesimo modo per esibire all’opinione pubblica che il partito dispone di una propria posizione: quella di Renzi; per altri invece, forse più a corti di memoria, la notizia si è rivelata sorprendente se ...