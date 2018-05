De Laurentiis | Sarri via sarebbe peccato

NAPOLI - AURELIO DE Laurentiis/ Sarri e gli arbitri : “La Juve? Con Calciopoli si è andati leggeri” : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:08:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis scarica Sarri? “Hanno giocato sempre gli stessi. Avrei dovuto…” : Napoli, DE Laurentiis- Dopo la frecciatina alla Juventus, Aurelio De Laurentiis punta il dito anche contro Maurizio Sarri. Tiratina d’orecchie per l’interpretazione della stagione e per l’eliminazione dall’Europa League. Come si legge su “Sport Mediaset”, il presidente ha così dichiarato: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato […] L'articolo Napoli, ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ Un ex Juventus al posto di Sarri? "Conte è un amico e un grande colonnello" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:11:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis torna a parlare : 'Amo Sarri - ma ha molti dubbi' : 'Conte è un amico, una persona che stimo molto, ma ci sono tanti altri allenatori bravi in Europa e nel mondo. Ancelotti? Ci siamo sempre sentiti negli ultimi anni, è una bella persona e ha fatto la ...

Napoli - De Laurentiis torna a parlare : «Amo Sarri - ma ha molti dubbi» : Non si ferma l?onda lunga delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che, dopo le interviste concesse ieri, torna a parlare anche ai microfoni della radio ufficiale del Napoli. «Il...

De Laurentiis : "Sarri via da Napoli? Forti anche senza di lui" : Ecco le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport che ha anche affermato come la Juventus non abbia 'rubato' nulla: 'La Juventus? Non ci hanno rubato nulla, la Var a volte non è stata ...

De Laurentiis attacca Sarri : “Hanno giocato sempre gli stessi” : De Laurentiis attacca Sarri: “Hanno giocato sempre gli stessi” A Napoli gelo tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il presidente partenopeo ha parlato, praticamente a “reti unificate”, e ha lanciato delle frecciate importanti al tecnico: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato sempre gli stessi. Se […]

De Laurentiis scarica Sarri : "Noi ad aprile già spompati - valutiamo possibili sostituti" : Più che un'intervista, un missile terra-aria. E' destinata a lasciare un segno profondo nel presente e nel futuro prossimo del Napoli l'intervista rilasciata dal presidente Aurelio De Laurentiis...

Napoli - De Laurentiis 'Felice se Sarri resta - ma mi guardo intorno. Conte Un amico e un gran colonnello' : Napoli - 'Il campionato non è stato falsato ma la Var va cambiata togliendo poteri agli arbitri', Aurelio De Laurentiis è chiaro nella conferenza stampa in esclusiva con la carta stampata. Nel suo ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli - finito presto la benzina - la Juve non ha rubato" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:22:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Altro che Orsato - la squadra è stanca. Sarri? Spero resti - ma se va via siamo pronti' : Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Dopo un lungo silenzio e l'assenza in occasione dopo le ultime partite del Napoli, ecco una lunga intervisa, nel suo stile, con concetti chiari ma sempre ...

De Laurentiis : "Sarri e le sue scelte? Ad aprile avevamo già finito il carburante. La Juve non ha rubato nulla" : Di seguito ne troverete uno stralcio, mentre l'intervista completa la troverete oggi sulla Gazzetta dello Sport . Presidente De Laurentiis, a Napoli si parla di campionato falsato dopo quanto ...

Napoli - con Sarri probabile addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...

Sarri via da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto Video : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...