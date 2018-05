De Laurentiis - Sarri via sarebbe peccato : ANSA, - NAPOLI, 5 MAG - "Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente 'La grande Bellezza'. Il film ha vinto l'Oscar, Maurizio ...

NAPOLI - AURELIO DE Laurentiis/ Sarri e gli arbitri : “La Juve? Con Calciopoli si è andati leggeri” : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:08:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis scarica Sarri? “Hanno giocato sempre gli stessi. Avrei dovuto…” : Napoli, DE Laurentiis- Dopo la frecciatina alla Juventus, Aurelio De Laurentiis punta il dito anche contro Maurizio Sarri. Tiratina d’orecchie per l’interpretazione della stagione e per l’eliminazione dall’Europa League. Come si legge su “Sport Mediaset”, il presidente ha così dichiarato: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato […] L'articolo Napoli, ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ Un ex Juventus al posto di Sarri? "Conte è un amico e un grande colonnello" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:11:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis torna a parlare : 'Amo Sarri - ma ha molti dubbi' : 'Conte è un amico, una persona che stimo molto, ma ci sono tanti altri allenatori bravi in Europa e nel mondo. Ancelotti? Ci siamo sempre sentiti negli ultimi anni, è una bella persona e ha fatto la ...

Napoli - De Laurentiis torna a parlare : «Amo Sarri - ma ha molti dubbi» : Non si ferma l?onda lunga delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che, dopo le interviste concesse ieri, torna a parlare anche ai microfoni della radio ufficiale del Napoli. «Il...

De Laurentiis : "Sarri via da Napoli? Forti anche senza di lui" : Ecco le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport che ha anche affermato come la Juventus non abbia 'rubato' nulla: 'La Juventus? Non ci hanno rubato nulla, la Var a volte non è stata ...

De Laurentiis attacca Sarri : “Hanno giocato sempre gli stessi” : De Laurentiis attacca Sarri: “Hanno giocato sempre gli stessi” A Napoli gelo tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il presidente partenopeo ha parlato, praticamente a “reti unificate”, e ha lanciato delle frecciate importanti al tecnico: “Ci siamo fermati perché non abbiamo più forze. È finita la benzina perché hanno giocato sempre gli stessi. Se […]

De Laurentiis scarica Sarri : "Noi ad aprile già spompati - valutiamo possibili sostituti" : Più che un'intervista, un missile terra-aria. E' destinata a lasciare un segno profondo nel presente e nel futuro prossimo del Napoli l'intervista rilasciata dal presidente Aurelio De Laurentiis...

Napoli - De Laurentiis 'Felice se Sarri resta - ma mi guardo intorno. Conte Un amico e un gran colonnello' : Napoli - 'Il campionato non è stato falsato ma la Var va cambiata togliendo poteri agli arbitri', Aurelio De Laurentiis è chiaro nella conferenza stampa in esclusiva con la carta stampata. Nel suo ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli - finito presto la benzina - la Juve non ha rubato" : Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato". Le parole del patron dei partenopei, che anticipano il divorzio dal tecnico(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:22:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Altro che Orsato - la squadra è stanca. Sarri? Spero resti - ma se va via siamo pronti' : Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Dopo un lungo silenzio e l'assenza in occasione dopo le ultime partite del Napoli, ecco una lunga intervisa, nel suo stile, con concetti chiari ma sempre ...

De Laurentiis : "Sarri e le sue scelte? Ad aprile avevamo già finito il carburante. La Juve non ha rubato nulla" : Di seguito ne troverete uno stralcio, mentre l'intervista completa la troverete oggi sulla Gazzetta dello Sport . Presidente De Laurentiis, a Napoli si parla di campionato falsato dopo quanto ...

Napoli - con Sarri probabile addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...